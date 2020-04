Plus belle la vie : un couple phare se sépare !

5 ( 3 )



Plus belle la vie infos PBLV acteurs – Ils formaient l’un des couples d’acteurs phare aussi bien sur votre petit écran dans « Plus belle la vie » que dans la vraie mais c’est maintenant terminé ! En effet, Marwan Berreni et Myra Tyliann, alias Abdel et Alison dans la série quotidienne de France 3, étaient ensemble depuis six mois mais ils ont finalement rompu.

C’est le beau Marwann Berreni qui a annoncé la nouvelle sur son compte du réseau social Instagram alors qu’il s’est déjà remis en couple avec une autre femme.



« Cela fait six mois que nous sommes séparés, et j’avoue ne pas trouver forcément très utile ou pertinent de vous en faire part à tous. Il s’agit là d’une partie très privée de ma vie » a écrit l’acteur de « Plus belle la vie » en réponse à un commentaire sur Instagram.

« Oui, je vous fais part d’une partie de ma vie privée et effectivement je choisis de vous dire les choses belles qui m’arrivent plutôt que de communiquer sur les choses plus tristes. Donc oui, je suis séparé de Myra depuis près de 6 mois, et elle comme moi n’avons pas jugé utile « d’officialiser » quoi que ce soit sur internet » a-t-il déclaré dans un autre commentaire.



Rappelons que vous retrouverez « Plus belle la vie » lundi à 20h35 sur France 3 pour une toute dernière semaine d’inédits avant que la série ne passe en mode rediffusions pour plusieurs semaines (voir notre article).

