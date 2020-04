« Les 12 coups de midi » vidéo : pas de nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, Éric veut battre Christian !

5 ( 4 )



« Les 12 coups de midi » vidéo. Aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1, Jean-Luc Reichamnn, Zette, Éric et tous ses adversaires d’un jour vous donnent rendez-vous dès 12 heures pour un nouveau numéro inédit des « Douze coups de midi ». Avant cela, faisons un petit point sur ce qui s’est passé hier…



Pas grand chose à retenir de l’émission de ce lundi 6 avril 2020. A peine 1.000 euros pour Éric – on va pas le plaindre non plus – dont 500 sont venus gonfler le montant de sa cagnotte qui atteint désormais la coquette somme de 705.241 euros.

Du coté de l’étoile mystérieuse, c’est toujours le calme plat. Rien de nouveau à l’horizon avec toujours les mêmes indices : une route (ou une piste d’aéroport pour certains), une barquette de frites et une manette de console vidéo.



Nous vous avons offert deux indices : il s’agit d’une femme pas forcément connue de tout le monde. Elle est une célèbre Youtubeuse.

Hier, toujours en référence à Burger Quiz, Éric a proposé sans succès le nom d’Alexandre Astier.

« Les 12 coups de midi » : noms proposés pour l’étoile

Récapitulatif des noms déjà proposés : Tommy Lee Jones, Johnny Depp, Johnny Hallyday, Benoît Poelvoorde, Lio, Bruno Salomone, Alain Chabat, Jean-Paul Rouve, Olivier Baroux, Gérard Darmon, Samuel L. Jackson et JoeyStarr, Alexandre Astier.

Vidéo

Parce que vous êtes friands d’images, en voici quelques-unes de notre champion, Éric… Et il était en pleine forme durant cette émission…

Éric se lâche de plus en plus dans les @12Coups_tf1 ! 😂💃🏼 🏆 Jusqu’où ira t-il ? Une nouvelle semaine démarre à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann et toute son équipe… et vous réserve encore de belles surprises ! 😂😍🎉 pic.twitter.com/arAiqgQssX — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) April 6, 2020

Si vous ne vovez pas cette vidéo, retrouvez-là sur Twitter.

Éric veut battre Christian Quesada

Actuellement 2ème plus grand maître de midi, enfin en qui concerne les gains tout au moins, Éric ne cache plus ses ambitions. Il veut être le premier et dépasser Christian Quesada qui, même s’il est toujours incarcéré, reste le plus grand champion de l’histoire du jeu.

Au magazine Télé Star, il a ainsi déclaré « Je l’ai en ligne de mire même si c’est encore très loin. J’aimerais bien le déloger de sa première place ».

Nous voilà prévenus. Reste à savoir s’il y parviendra ou pas.

En attendant retrouvez « Les 12 coups de midi » aujourd’hui dès 12 heures puis en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de MYTF1.

