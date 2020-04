Ce soir, c’est la finale de « Pékin Express : retour sur la route mythique », Denis face à sa peur du vide VIDEO)

5 ( 8 )



Pékin Express la demi-finale au programme TV du mardi 7 avril 2020 – Ce mardi soir, c’est la grande finale de la saison anniversaire de Pékin Expres ! Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour découvrir cette grande finale qui opposera les deux binômes finalistes : Julie et Denis face à Pauline et Aurélie. Ils vont s’affronter dans la ville de Pékin pour gagner 100.000 euros !

A suivre dès 21h05 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.



Pékin Express la course infernale, présentation de la finale

Après avoir parcouru la route mythique de Moscou à Pékin, en passant par la Mongolie, les candidats seront plus motivés que jamais pour cette dernière étape.

C’est lors de 3 courses que les deux binômes s’affronteront avec la règle du « Time is money ». Le but : terminer la course au plus vite afin de récupérer le plus d’argent possible de la cagnotte aderse et tenter d’atteindre les 100 000 euros !



Pour cette ultime étape, les candidats disputeront leurs épreuves dans des lieux fabuleux tels que la Grande Muraille de Chine ou encore la plus grande plateforme de verre au monde suspendue à plus de 400 mètres au-dessus du vide. C’est au milieu de l’immense capitale chinoise, de plus de 16 000 km², que les finalistes s’affronteront lors d’un sprint final. Cette dernière course intense déclenchera de beaux moments d’émotion entre les finalistes, qui auront chacun le même objectif : être les grands vainqueurs de cette saison anniversaire de Pékin Express.

VIDEO Pékin Express extrait du 7 avril, Denis face à sa peur du vide





