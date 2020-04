« Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » : 3 choses à savoir sur cette comédie culte diffusée ce soir sur TF1

4.9 ( 12 )



Le film « Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » est enfin diffusé ce soir sur TF1. Il remplace la série « Profilage » déprogrammée pour cause de coronavirus Covid-19. Il devait être au départ diffusé la semaine dernière mais la chaîne l’avait également déprogrammé pour laisser place à une soirée spéciale avec Edouard Philippe.



Bon revenons-en à nos moutons. Pour voir ou revoir ce film culte rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en streaming vidéo sur tous les appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.

« Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » : histoire, synopsis

Mai 1940. Dans la confusion et la débâcle, la 7e Compagnie du 106e Régiment de transmission a été capturée par l’ennemi. Seuls trois soldats, placés en observateurs dans un cimetière, échappent à la capture. Le sergent Chaudard et les secondes classes Pitivier et Tassin, fuient à travers la France. L’exode est émaillé de petits incidents, Pitivier et Tassin préférant les saines joies de la nature aux devoirs de la discipline militaire.

Interprètes

Au casting Jean Lefèbvre, Aldo Maccione, Pierre Mondy, Pierre Tornade, Jacques Marin ou bien encore Robert Lamoureux….



🎬 Ce film est le premier d’une trilogie signée Robert Lamoureux. Il a attiré près de 4 millions de spectateurs en salles.

🎬 À chaque rediffusion « Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » fait un carton ! En juillet dernier par exemple, le film a encore permis à TF1 de s’imposer en tête des audiences réunissant malgré ses multiples rediffusions 4.69 millions de Français soit 25.4% du public présent devant son poste de télévision.

🎬 Robert Lamoureux s’est en partie inspiré de sa propre histoire pour écrire ce film.

Extrait vidéo

Allez un petit extrait vidéo pour ceux qui ne connaîtraient pas, enfin s’il y en a encore…

"Qu'est-ce que vous nagez bien, chef !" 😅😂

Mais où est donc passée la 7ème compagnie ?, jeudi 9 avril à 21h05 ! pic.twitter.com/sB5FjP855V — TF1 (@TF1) April 7, 2020

Si vous avez envie de vous changer les idées, « Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » est le film qu’il vous faut. Alors rendez-vous ce soir dès 21H05 sur TF1.

