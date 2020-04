« Why Women Kill » du 9 avril 2020 : ce soir l’épisode inédit « Les mauvais choix » (vidéo)

5 ( 4 )



ANNONCES





« Why Women Kill » du 9 avril 2020. Ce soir M6 poursuit la diffusion de sa nouvelle série à succès « Why Women Kill ». Et tout comme la semaine dernière, et jusqu’à nouvel ordre, la chaîne ne proposera plus qu’un seul épisode chaque semaine. Ce soir découvrez l’épisode n°4 de la saison 1 « Les mauvais choix ».



ANNONCES





N’en manquez pas un miette et rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.

« Why Women Kill » du 9 avril : votre épisode de ce soir

Saison 1 – épisode 4 : Les mauvais choix

Beth Ann passe de plus en plus de temps avec April. Elle teste le cannabis, ce qui lui fait passer une drôle de soirée lors d’un dîner organisé par le patron de Rob. L’arrivée de la fille de Simone vient perturber les plans de cette dernière. Taylor, Jade et Eli luttent contre Duke, l’ancien petit-ami violent de Jade.

Teaser vidéo

Histoire de vous donner l’envie d’avoir envie, voici quelques images…



ANNONCES





« C’est vrai qu’elle a l’air gentille pour une fille qui couche avec ton mari » 😅#WhyWomenKill continue ce jeudi à 21:05 en partenariat avec @TeleLoisirs et @allocine pic.twitter.com/1DtBjFodmK — M6 (@M6) April 7, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, vous pouvez aussi la retrouver sur le compter Twitter officiel de M6.

Nouveau succès d’audience ?

Après un excellent démarrage il y a 15 jours, le succès d’audience s’est confirmé la semaine dernière malgré une rude concurrence. Ainsi l’épisode 3 a réuni 4.13 millions de téléspectateurs pour près de 15% de part de marché sur l’ensemble du public. Une sacrée performance quand on sait qu’au même moment TF1 recevait Edouard Philippe en direct pour une soirée spéciale coronavirus.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES