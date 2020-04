« Les hommes du feu » : 3 choses à savoir sur le film proposé par France 3 ce soir (vidéo)

4.5 ( 11 )



ANNONCES





« Les hommes du feu » de Pierre Jolivet est diffusé ce soir, et pour la première fois en clair sur France 3. Rendez-vous également en streaming via le site et/ou l’application France.TV et sa fonction direct. Un film poignant qui nous plonge avec réalisme et humanité dans le quotidien d’une caserne de pompiers dans l’Aude, à la veille d’un nouvel été d’interventions à haut risque.



ANNONCES





« Les hommes du feu » : synopsis, histoire

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade… Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.

3 choses à savoir sur le film

🧑‍🚒 Avec ce film Pierre Jolivet a souhaité rendre hommage aux pompiers qui se sont battus contre un incendie 400 hectares survenu à Plan-d’Orgon (13) en 2012. Il a également expliqué avoir été le témoin direct d’un incendie dans un Club Med alors qu’il s’y trouvait avec son frère.

🧑‍🚒 C’est au sein d’une vraie caserne de l’Aude que les équipes du film ont posé leurs caméras durant 7 semaines



ANNONCES





🧑‍🚒 Le capitaine de la caserne où le film a été tourné a été consulté afin que ce dernier soit le plus proche possible de la réalité.

Bande-annonce officielle

Tel un rituel qui se perpétue, nous terminons avec la bande-annonce officielle de votre film

« Les hommes du feu », un film intense, émouvant et particulièrement réaliste qui constitue notre coup coeur télé de ce soir.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES