Mort de Siya Kakkar : la star de TikTok s’est suicidée à 16 ans

Une bien triste nouvelle puisque Siya Kakkar, star du réseau social de vidéos TikTok où elle comptait plus d’un million de followers, est morte le 25 juin à New Delhi à seulement 16 ans. Alors que la famille n’a pas précisé de cause à son décès, India Today rapporte que Siya Kakkar se serait suicidée.

Le manager de Siya Kakkar, Arjun Sarin, a confirmé son décès sur le réseau social Instagram, partageant une photo de l’adolescente souriante.



« Plus de mots », a-t-il écrit en légende de la photo, avec un cœur et des émojis qui pleurent. « Vous serez toujours la meilleure artiste. Restez en paix @siya_kakkar. »

Le photographe de Bollywood, Viral Bhayani, lui a également rendu hommage sur Instagram, écrivant qu’il venait de parler à son manager. Il lui aurait confié qu’avant sa mort elle était « de bonne humeur et parfaitement bien ».



« Si vous vous sentez déprimé, ne le faites pas », a déclaré Viral Bhayani, confirmant la rumeur du suicide.

Le nombre de followers de l’adolescente sur TikTok est monté en flèche depuis que l’annonce de sa mort, il compte maintenant 2,3 millions de followers. Sa dernière vidéo TikTok, qu’elle a postée la veille de son décès, présente la jeune fille de 16 ans en train de synchroniser une chanson de Bollywood sur un toit.

