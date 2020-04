4.8 ( 16 )



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » : Arsène a déjà intégré le classement des 16 plus grands maestros de l’histoire de NOPLP. Il ne lui aura fallu que 10 victoires pour y parvenir. Et c’est ce soir, mardi 7 avril 2020, que ce jeune et sympathique candidat est entré dans l’histoire du jeu de Nagui.



ANNONCES





Et tout s’est joué dès la première émission ! Avec une nouvelle victoire à 20.000 euros, Arsène est devenu le 16ème plus grand maestro de l’histoire de jeu avec un total de gains de 161.000 € à égalité avec Julien.

Dans le second numéro, notre champion a remporté une 11ème victoire mais n’a pas rajouté le moindre centime dans sa besace.



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » : Arsène intègre déjà le classement des 16 plus grands maestros

Le classement se retrouve donc totalement chamboulé mais Julien n’est pas sorti du classement. Pour mémoire ce classement permet aux maestros de se qualifier pour les prochains masters de l’émission.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 €

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

12 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 €

14 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

15 Toni (mars 2020) : 162 000 €

16 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 exaeco Arsène (avril 2020) : 161 000 €

Accès aux replay

Vous n’y étiez pas ? Vous avez choisi une autre chaîne ? Rendez-vous sur France.TV pour découvrir durant 7 jours le replay intégral des deux émissions diffusées ce soir.

Audiences : « N’oubliez pas les paroles », la valeur sûre de l’access

Notez que le programme est toujours autant fédérateur notamment en cette période de confinement. Hier soir vous étiez 4.63 millions à suivre les exploits d’Arsène soit 20.4% du public présent devant son poste de télévision. L’émission était très largement en tête des audiences sur cette case horaire.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

LIENS SPONSORISES