Plus belle la vie en avance : Luna morte ? (vidéo PBLV épisode n°4037)

Luna est-elle morte mardi prochain dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Alors qu’on lui a tiré dessus dans les toilettes d’un restaurant, Luna s’est littéralement volatilisée…

Sur place, Irina et Jean-Paul ne comprennent pas et se demandent si Luna n’est pas morte…



Paraplégique, ils l’imaginent mal avoir pu s’enfuir par la fenêtre… A moins que quelqu’un ne soit venu la chercher.

Le propriétaire du restaurant leur explique que Luna attendait Andrès et que plus tard, elle l’a appelée des toilettes, elle était inquiète après avoir vu quelqu’un qu’elle voulait éviter… Et un second type est arrivé…



Un extrait de l’épisode de PBLV de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4037 du 14 avril 2020

