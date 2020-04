Coronavirus : le déconfinement « ça n’est pas pour demain » selon Edouard Philippe

4.9 ( 7 )



Edouard Philippe a une nouvelle fois évoque le confinement, et du coup le déconfinement, ce mercredi à l’occasion des questions au gouvernement à l’Assemblée Nationale. Et le Premier Ministre a été très clair : le déconfinement « ça n’est pas pour demain » !

« Aujourd’hui, c’est l’heure du confinement et l’heure du confinement va durer et c’est tout à fait difficile à supporter pour beaucoup de Français, j’en ai tout à fait conscience mais c’est indispensable » a déclaré Edouard Philippe devant l’Assemblée Nationale.



« Aujourd’hui, l’impératif c’est de faire en sorte que le confinement fonctionne, que le virus circule suffisamment lentement pour que le nombre de cas sévères qui justifie l’admission dans les services de réanimation ne soit pas supérieur à la capacité globale de notre système hospitalier » a-t-il expliqué.

Et concernant le déconfinement tant attendu par les français, qui devrait se dérouler par étapes, à des dates différentes selon les régions et les classes d’âges (voir notre article), le Premier Ministre a confirmé ses propos de la semaine dernière, à savoir que « ça n’est pas pour demain » et qu’ils réfléchissent à la manière dont il va se dérouler : « Nous nous préparons. Se préparer ça ne veut pas dire que c’est prêt. C’est travailler techniquement, scientifiquement, logistiquement pour être prêt le moment venu »



