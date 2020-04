Plus belle la vie : ce soir, Anémone s’en prend à Mila (résumé + vidéo de l’épisode 4031 PBLV du 6 avril 2020)

5 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4031 du lundi 6 avril 2020 – Une nouvelle semaine démarre et ce soir Anémone Vitreuil va s’en prendre sans ménagement à Mila dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors que Mila parle à Jeanne, toujours dans le coma, Anémone intervient et l’envoie balader…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4031

Luna annonce à Andrès qu’elle ne veut plus le voir, mais elle ne peut pas s’empêcher de s’inquiéter pour lui. Patrick qui veut interroger les proches et contacts de Pavel, arrête Anton. Ce dernier protège Pavel de l’observation d’Irina, qui tente de déceler le chef. De son côté, Boher essaie de pousser Irina dans ses retranchements sentimentaux. Revel gagne la confiance de Patrick en mettant la pression à tous ceux qui sont arrêtés sans peur des représailles de Pavel…

Samia découvre son travail de première adjointe, et surtout les doléances personnelles des Mistraliens. Seule Claire se refuse à lui demander quoique ce soit, et pourtant, c’est elle qui en aurait le plus besoin, elle qui n’a pas de logement. Le soir, Samia retrouve Hadrien en appel en visio mais ils sont vite interrompus…



C’est le premier jour pour Mouss qui devient le surveillant de Scotto. Il marque des points devant les élèves, mais Mila reste fermée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4031 du 6 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

