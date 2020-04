« Top Chef » du 15 avril : un candidat éliminé, un candidat réintégré ce soir ? (épreuves, recettes et vidéo)

4.5 ( 15 )



« Top Chef » du 15 avril 2020. Qui a été éliminé de « Top Chef » la semaine dernière ? Et bien si vous n’y étiez pas sachez que personne n’a été contraint de rendre son tablier pour cause d’épisode raccourci. La séquence éliminatoire aura donc lieu ce soir avec le retour d’anciens participants. Et l’un d’entre-eux va réintégrer le concours !



Comme chaque semaine Séphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 mais également sur 6play en direct et en streaming, puis en replay ici.

« Top Chef » du 15 avril : au programme ce soir

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés lors des épreuves précédentes vont participer à une dernière chance inédite et exceptionnelle. En effet, ils auront des adversaires supplémentaires puisque 3 anciens candidats éliminés vont revenir participer à cette épreuve. Et ils seront plus motivés que jamais car l’un d’eux pourra peut-être réintégrer le concours en volant la place d’un candidat encore en lice. Alors, un candidat éliminé réintègrera-t-il le concours ? Un candidat encore en lice sera-t-il éliminé ? Les brigades risquent d’être bouleversées…

L’épreuve du jour

Ce soir retour de l’épreuve mythique de la boîte noire avec Pierre Granaire, chef 16 étoiles



Une épreuve que tous les candidats attendent mais qu’ils redoutent aussi tout particulièrement.

Mais cette année la difficulté monte d’un cran puisque les brigades vont tenter de découvrir la recette d’un plat imaginé par un chef légendaire : le chef aux 16 étoiles Pierre Gagnaire. Célèbre pour la complexité de ses assiettes et l’originalité de sa cuisine, il mettra les nerfs des candidats mais aussi des chefs à rude épreuve. Pour l’occasion les brigades s’associeront deux par deux. Plongées dans le noir total, elles devront reconnaître un plat uniquement grâce au goût et au toucher, et le reproduire sans aucun repère visuel.

Extrait vidéo

Comme vous aimez les images, en voici quelques-unes…

« J’espère que la prise de risque n’est pas trop importante » 🥬🌲

Quelle audience cette semaine ?

Après avoir battu un record d’audience il y a 15 jours, l’épisode raccourci de la semaine dernière a fait saliver 3.70 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 14.8% sur l’ensemble du public.

