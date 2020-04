Plus belle la vie : la diffusion bientôt stoppée pendant plusieurs semaines

4.2 ( 5 )



La série de France 3 « Plus belle la vie » est la seule à être restée à l’antenne avec des épisodes inédits depuis le début du confinement pour cause d’épidémie de coronavirus. Mais les tournages ont été interrompus en même temps que ceux des autres séries quotidiennes comme « Demain nous appartient » et « Un si grand soleil ».

La question se pose donc de savoir jusque quand France 3 pourra diffuser des épisodes inédits. Et on a la réponse : jusqu’au début du mois de mai.



En effet, selon les informations publiées par nos confrères de Télé Loisirs, la chaîne du service public a décidé de diffuser tous les épisodes qu’elle a en stock, même si les tournages ne pourront pas reprendre avant la fin du confinement.

Résultat, début mai, quand on devrait vraisemblablement sortir du confinement, votre feuilleton « Plus belle la vie » devrait passer en mode rediffusions pour plusieurs semaines, le temps de tourner assez de nouveaux épisodes !



France 3 réfléchit encore quant au choix des épisodes qui seront rediffusés.

