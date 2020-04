« Qui veut gagner des millions à la maison » dès ce soir sur TF1 en access

4.7 ( 13 )



« Qui veut gagner des millions à la maison » remplace « Le grand bêtisier à la maison » dès ce soir sur TF1. Et oui encore une déprogrammation pour cause de coronavirus Covid-19. Ce soir, et comme annoncé la semaine dernière, c’est une version inhabituelle de votre jeu « Qui veut gagner des millions » qui vous sera proposée sur la case de l’access. Rendez-vous dès 19h00 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



C’est depuis chez lui que Camille Combal vous donne rendez-vous pour une quotidienne confinée dans laquelle il accueillera des personnalités qui joueront, elles aussi, depuis leur domicile.

« Qui veut gagner des millions à la maison » : présentation

Comédiens, chanteurs, humoristes, animateurs, tous ont le même objectif : remporter le maximum de gains au profit d’associations caritatives dont les actions sont en lien avec la crise sanitaire actuelle. Les premiers candidats joueront pour la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.



L’enjeu est de taille pour chacun. Tous réunis et plus que jamais solidaires en ces temps de confinement, parviendront-ils à allier concentration et culture générale pour décrocher un maximum d’argent pour les Hôpitaux.

Avec cette version « à la maison » du célèbre jeu télévisé « Qui Veut Gagner des Millions ? », les règles du jeu seront adaptées aux circonstances exceptionnelles.

De la culture générale mais surtout du rire, le meilleur cocktail pour se divertir, en ce moment, en famille… !

Bande-annonce vidéo

Et à circonstance exceptionnelles, joker exceptionnel ! Camille Combal vous explique tout en vidéo….

« Qui veut gagner des millions à la maison » vous donne rendez-vous dès ce soir sur TF1. Prêts pour cette expérience inédite ?

