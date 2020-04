« Réunions » du 29 avril : ce soir sur France 2, c’est l’heure du final (vidéo)

5 ( 2 )



« Réunions » du 29 avril 2020. C’est déjà l’heure du final pour la nouvelle série portée par Laetitia Milot et Loup-Denis Elion sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et comme toujours en streaming vidéo, replay et avant-première sur France.TV



Ce soir les épisodes n°5 et n°6 « Zizanie » et « La joyeuse divorcée ».

« Réunions » du 29 avril : vos deux épisodes de ce soir

Zizanie : Vanessa fait un stage d’observation avec Victoire qu’elle suspecte de tromper Antoine. Elle l’apprend à Jérémy qui ne sait comment aider son frère, qui ignore tout des infidélités de sa femme ! Le dire ou ne pas le dire : telle est la question ! Finalement mis au courant par Jérémy, Antoine décide d’avouer à sa femme qu’il l’a trompée lui aussi pour remettre les compteurs à zéro. Sauf… qu’il s’agit d’un malentendu, et que Victoire est fidèle, elle…



La joyeuse divorcée : Quand Jérémy et Chloé se rendent à la mairie pour finaliser les dernières démarches de leur mariage, ils sont loin d’imaginer que Chloé est déjà mariée « pour le fun » à Las Vegas depuis 20 ans. Ne se sachant pas mariée, Chloé n’a jamais divorcé… C’est avec cette explication à la « Very bad trip » que Chloé tente de convaincre Jérémy. Leur couple n’aurait jamais été aussi proche du divorce, s’ils avaient été mariés… !

