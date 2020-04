Ce soir à la télé : Top Chef saison 11, épisode 11, qui sera éliminé ? (VIDEO)

4.4 ( 9 )



Top Chef au programme TV du mercredi 29 avril 2020 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 pour la suite de la saison 11 de Top Chef, le concours culinaire phare de la chaîne. Au programme ce soir, la 11e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 6 candidats encore en compétition.

Une nouvelle soirée à suivre également sur 6play en direct et en streaming, puis en replay ici.



Cette semaine marque le grand retour de l’épreuve culte de Top Chef : la guerre des restos ! Mais attention, pour cette saison placée sous le signe de l’audace, la pression va monter d’un cran puisque, pour la première fois, leur sort ne va dépendre que d’une seule et même personne : le critique culinaire le plus pointu de France, François-Régis Gaudry !

En 48 heures, 3 binômes de candidats vont devoir créer de toute pièce un restaurant : le concept, la décoration et le menu… ils auront tout à faire pour créer un établissement original et inédit qui saura séduire François-Régis Gaudry qui a pourtant déjà testé des centaines de restaurants ! À l’issue des 48 heures, notre journaliste gastronomique passera devant chaque enseigne et son jugement sera sans appel : le restaurant qui lui plaira le moins n’ouvrira jamais ses portes et sa brigade se retrouvera directement en dernière chance.



Enfin, avec son équipe de critiques gastronomiques et, bien sûr, de nos 4 chefs, ils départageront ensemble les deux brigades restantes sur la dégustation et le service des restaurants. Pour l’une, ce sera la victoire et la qualification pour la prochaine semaine du concours, pour l’autre, la dernière chance.

Jamais un tel niveau d’exigence n’avait été demandé pour une guerre des restaurants et les candidats risquent bien d’être déstabilisés… Alors, qui remportera la guerre des restos cette année ? Et quel candidat quittera définitivement le concours ?

Top Chef saison 11 : teaser vidéo du 29 avril

"J'ai envie de partir sur quelque chose de post-apocalyptique" 😅🍴

"J'ai envie de partir sur quelque chose de post-apocalyptique" 😅🍴

Mercredi à 21:05, c'est la guerre des restos dans #TopChef



