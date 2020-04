5 ( 4 )



ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 12 avril 2020. Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages….



ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 12 avril 2020

Dans « 7 à 8 life » : Plongée spectaculaire au large de Port St Johns en Afrique du Sud, les eaux les plus poissonneuses au monde. On peut y nager au milieu de requins, de baleines ou de dauphins par centaines.

Mais aussi…

Les petits nonnes bouddhistes du Népal. Elles ont entre 5 et 17 ans et ont choisi la vie monastique pour échapper à la misère et/ou à la maltraitance.



ANNONCES





Et dans « 7 à 8 », document exclusif de la rédaction : « La France face au coronavirus ». Découvrez le combat quotidien des soignants mais aussi de ces entreprises dans la tourmente.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 12 avril 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

Attention !

Pour ceux qui seraient passés à côté de l’info, « Sept à huit la quotidienne » c’est fini. Dès lundi c’est un bêtisier qui prendra le relais chaque soir sur la case de l’access (voir ICI)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES