Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 26 avril 2020. Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d'information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 26 avril 2020

Dans « 7 à 8 life » : aux Etats-Unis le pasteur Tony Spell continue ses messes publiques en Louisiane malgré le confinement. Proche de Donald Trump il pense que le coronavirus a été envoyé par Dieu pour punir les hommes.

Et dans « 7 à 8 » : la guerre des masques, un nouvel or blanc. Comment certaines entreprises misent tout sur ce nouveau marché et quels sont les pièges à éviter ?

Mais aussi un document exclusif au coeur de Wuhan, la ville épicentre de la pandémie. Le retour à la vie mais des habitants sous surveillance et beaucoup de questions. Wuhan cache t-elle ses morts ? D’où est réellement parti le coronavirus ?



« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 26 avril 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

