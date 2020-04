Koh-Lanta : pourquoi Delphine n’a pas donné son collier d’immunité ? Elle s’explique

5 ( 5 )



ANNONCES





Il y a quelques semaines, Delphine a surpris et déclenché la colère des internautes sur les réseaux sociaux à l’issue de l’épisode de la réunification de « Koh-Lanta : l’île des héros ». En effet, alors qu’elle a été éliminée aux ambassadeurs, Ahmad ayant décidé de le sacrifier, Delphine avait le choix de donner ou non son collier d’immunité avant son départ…

Mais à la surprise générale et alors qu’elle affirmait considérer Charlotte comme une soeur, Delphine avait choisi de ne pas transmettre son collier et de repartir avec ! Un choix controversé pour lequel l’aventurière s’est expliquée vendredi lors d’un live Instagram avec Denis Brogniart.



ANNONCES





« Ce collier, dans un premier temps, je me dis, égoïstement, c’est le seul trophée, la seule fierté que j’ai à ramener à mes fils pour leur montrer que maman a gagné quelque chose à Koh-Lanta malgré mon élimination. Là, je ne suis plus aventurière, je redeviens maman » a confié Delphine quand l’animateur de Koh-Lanta l’a interrogée sur le sujet.

Elle a ensuite expliqué dans le détails et on comprend un peu mieux son choix.



ANNONCES





« J’avais des super rapports avec Charlotte. Mais Ahmad stipule quand même que Pholien, Eric et Charlotte étaient au courant qu’il allait mettre mon nom aux ambassadeurs, donc dans ma tête, c’était un peu le bordel ! (…) Je sais que ce collier n’est valable qu’au premier conseil qui suit les ambassadeurs. Et que la tête que les gars veulent c’est Pholien, puisque Moussa l’annonce au retour des ambassadeurs. (…) Donc je sais que Charlotte n’est pas en danger et qu’elle passera de toute façon le seul tour qui lui permettait d’être sauvée par le collier »

Et si vous avez manqué Koh-Lanta hier soir, sachez que notre résumé complet et le nom de l’aventurier éliminé sont dans notre article ici. Ce soir à 18h sur son compte Instagram, Denis recevra le jeune Sam.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES