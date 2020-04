The Voice : les larmes de Marc Lavoine moquées par les internautes

5 ( 3 )



Marc Lavoine fait partie des coachs de la saison 2020 de « The Voice, la plus belle voix », émission diffusée tous les samedis soir sur TF1. Et alors que l’épreuve des K.O. a débuté samedi (voir notre article), le chanteur a eu bien du mal à retenir ses larmes face à l’émotion que les prestations de ses talents lui ont déclenché…

Mais Marc Lavoine en fera-t-il trop face au caméras ?



C’est ce que certains internautes pensent et ils n’ont pas hésité à se moquer du coach de The Voice sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier.

Le chanteur a du faire face à un bon lot de moqueries, mais sans aucune méchanceté, ça reste plutôt drôle. Alors on vous a fait une sélection de quelques tweets drôles au sujet de l’hypersensibilité de Marc Lavoine dans The Voice. Et bien sûr, ses fans ont aussi été nombreux à prendre sa défense !



