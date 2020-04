« Tous en cuisine » sans Cyril Lignac après le confinement ?

4.6 ( 10 )

« Tous en cuisine » avec Cyril Lignac est un programme que personne n’avait vu venir. Mais le confinement a contraint les chaînes à tout changer ou presque mais aussi parfois à inover. Et M6 a eu la bonne idée de proposer à Cyril Lignac de cuisiner en direct de chez lui des petits plats faciles à reproduire à la maison.



Succès immédiat pour le programme qui a vu son audience croître de jour en jour et atteindre des sommets. M6 s’est même permis de griller la politesse à TF1 sur la si prise cible de la ménagère de moins de 50 ans.

Et si « Tous en cuisine » se poursuivait après le confinement ?

Et après avoir été prolongé une première fois, il se pourrait que le programme perdure encore un peu plus dans le temps et ne finisse par s’installer définitivement dans la grille des programmes de la chaîne. C’est en tout cas le souhait de la direction de M6.

Et c’est sur Europe 1 ce matin que Nicolas de Tavernost, président du directoire du groupe M6, a fait connaître sa position : « Nous souhaitons qu’une émission de cette nature se poursuive au-delà de la période du confinement ».



Seul bémol : l’agenda overbooké de Cyril Lignac ! Très occupé, le chef préféré des Français a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre après le déconfinement.

Et c’est Matthieu Jean-Toscani, producteur de l’émission, qui l’a indiqué au magazine Télé Star . « Cyril, très pris par ses restaurants, souhaite arrêter (…) On ne s’est pas encore demandé si un autre chef pourrait lui succéder » a t-il notamment déclaré.

Mais il a confirmé que la chaîne réfléchissait très sérieusement à poursuivre l’aventure. « On réfléchira à pérenniser, d’une façon ou d’une autre, la cuisine en direct sur M6 » a t-il ainsi poursuivi.

Reste à savoir si, une fois le confinement terminé, ce programme sera toujours aussi populaire. Et sans Cyril Lignac, rien n’est moins sûr.

En attendant retrouvez les recettes, ingrédients et listes de courses de ce lundi 20 avril 2020 en suivant ce lien.

