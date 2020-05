« Tous en cuisine » du 29 mai 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de ce soir

4.9 ( 11 )



« Tous en cuisine » du vendredi 29 mai 2020 – A deux semaines de la dernière de « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » (voir notre article), Cyril Lignac sera bien là ce vendredi soir à 18h45 sur M6 avec toujours un invité chez lui et deux recettes pour vous régaler ! Aujourd’hui, le chef vous propose de cuisiner un plat et un dessert.

Emission également accessible en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en repaly sur la page dédiée de 6play.



Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour réaliser les deux recettes du jour.

« Tous en cuisine » du 29 mai 2020 : vos recettes de ce soir

PLAT : PÂTES ALLE VONGOLE



Les ingrédients pour 4 personnes

240g de linguine de semoule ou spaghettis

4 poignées de palourdes bien trempées à l’avance

¼ de botte de persil plat lavé et haché

2 gousses d’ail épluchées et hachées

½ verre de vin blanc

huile d’olive

Les ustensiles

3 casseroles + 1 pince à pâte

1 passoire + 3 saladiers + 1 linge propre

FRAISES À LA ROSE, CHANTILLY FROMAGE BLANC

Les ingrédients pour 4 personnes :

400g de fraises coupées en rondelles

4 cuil. à soupe de purée de fraises

quelques gouttes d’eau de rose

12,5cl de crème liquide entière 35%

15g de sucre glace

150g de fromage blanc

Les ustensiles :

1 petit saladier + 1 petit fouet

1 saladier bien froid + 1 batteur à main + 1 cuillère à soupe

1 planche + 1 couteau

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s) invité(s) sur M6 et 6Play.

