Audiences TV prime 11 mai 2020 : TF1 leader avec « Ma famille t’adore déjà », carton pour C8 avec « La famille Bélier »

Audiences TV prime 11 mai 2020. Premier jour de déconfinement hier en France et première soirée d’une nouvelle étape pour les audiences télé. Mais rien ne change ou presque pour l’instant d’autant que les cafés, restaurants, salles de cinéma et de spectacles restent fermés jusqu’à nouvel ordre. Le soir c’est donc un toujours un carton pour la plupart des chaînes.



Et hier c’est une nouvelle victoire pour TF1 avec « Ma famille t’adore déjà » de et avec Jérôme Commandeur. Verdict : 5.40 millions de téléspectateurs pour 21.6% de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus). Carton sur le public jeune et féminin avec 27% de pda auprès des des FRDA-50a (femmes de moins de 50 ans responsables des achats) et 26% auprès des 25-49 ans.

Audiences TV prime 11 mai 2020 : carton pour « La famille Bélier » sur C8

On retrouve ensuite France 2 avec sa série « Meurtres au paradis ». En mode rediffusion les deux premiers épisodes ont réuni 2.97 millions d’inconditionnels soit 12.3% des téléspectateurs.



M6 complète le podium avec « Evasion » de Mikael Hafström. Porté par deux gros bras du cinéma, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, il a pu compter sur 2.70 millions d’amateurs du genre soit 11.3% de l’ensemble du public.

Carton pour C8 avec une rediffusion d’un film devenu culte « La famille Bélier » d’Eric Lartigau. Emmené par Louane, Karin Viard et François Damiens il a été vu ou revu par 2.2 millions de personnes soit 9.1% des téléspectateurs.

On retrouve ensuite France 3 avec son magazine « Secrets d’Histoire » consacré hier soir à Madame Royale. En mode rediffusion il a tout de même convaincu 2.09 millions de passionnés d’histoire (pda 8.7%)

Au dessus du million, on retrouve également Arte avec le film « The Immigrant » de James Gray vu ou revu par 1.28 million de cinéphiles (pda 5.1%).

W9 n’est vraiment pas loin avec le 4ème volet de la saga Twilight et ses 1.26 million d’inconditionnels (pda 5.2%).

