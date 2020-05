« Les 12 coups de midi » inédit : Éric de retour aujourd’hui dans une nouvelle formule du jeu !

4.4 ( 14 )



« Les 12 coups de midi » inédit. C’est la bonne nouvelle du jour, enfin pour les fans du programme bien sûr. Le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » qui était en mode rediffusion depuis plusieurs semaines revient pour de nouvelles émissions inédites dès aujourd’hui, mardi 12 mai 2020. Une véritable prouesse de la part des équipes techniques d’autant que les enregistrements n’ont repris qu’hier ! Chapeau bas donc à tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette reprise soit aussi rapide.



Oui mais les émissions que vous découvrirez aujourd’hui ne sont pas tout à fait les émissions que nous avons connu.

Hier, sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Reichmann a en effet annoncé une toute nouvelle formule de l’émission dont on ne sait pas grand chose pour le moment. Des surprises et des nouveautés sont donc à prévoir et gageons que vous devriez être nombreux à regarder TF1 aujourd’hui pour découvrir tout ça.



Ce que l’on sait avec certitude c’est qu’il n’y aura pas de public et que les régles sanitaires seront appliquées à la lettre : gestes barrière et distanciation sociale seront scrupuleusement respectés ! A noter également un nouveau décor tout spécialement conçu pour l’occasion.

Pour en savoir un peu plus, il vous faudra vous brancher sur TF1 dès 12 heures pour découvrir la première émission déconfinée des « Douze coups de midi » .

Mais où étions-nous ?

Et la question que vous êtes nombreux à vous poser est : mais où étions-nous avant la coupure et les rediffusions ? On fait donc le point :

Le 28 avril 2020, lors de la dernière émission inédite, Éric en était à 160 participations et avait dans sa besace la modique somme de 811.744 € ! Plus grand maître de midi en terme de gains, Éric a déjà prévenu que son prochain objectif était de devenir n°1 en nombre de participations afin de nous faire définitivement oublier Christian Quesada condamné récemment à 3 ans de prison.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, rappel des indices visibles :

– En photo de fond : un lac gelé situé dans les Carpates ukrainiennes selon la page Facebook « Qui se cache derrière l’étoile midi ? »

– un microscope et/ou loupe binoculaire selon Éric.

– Un micro

Noms déjà proposés pour l’étoile mystérieuse : Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat.

Nouvelle formule, nouveau décor, nouvelles règles sanitaires… tout ça c’est aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi ». Rendez-vous sur TF1 ou sur MYTF1 à partir de 12 heures.

