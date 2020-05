« Harry Potter et et l’ordre du Phénix » ce soir sur TF1 : 5 choses à savoir sur le film (vidéo)

4.9 ( 8 )



« Harry Potter et et l’ordre du Phénix » est au programme télé de ce mardi 12 mai 2020. Nouveau carton d’audience en vue pour TF1 ? Maintenant que nous ne sommes plus confinés, les chiffres seront on l’imagine scrutés à la loupe. Pour voir ou revoir ce cinquième volet de l’adaption cinématographique des livres de J.K Rowling, rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.



« Harry Potter et et l’ordre du Phénix » : histoire, synopsis

Alors qu’il entame sa cinquième année d’études à Poudlard, Harry Potter découvre que la communauté des sorciers ne semble pas croire au retour de Voldemort, convaincue par une campagne de désinformation orchestrée par le Ministre de la Magie Cornelius Fudge. Afin de le maintenir sous surveillance, Fudge impose à Poudlard un nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal, Dolorès Ombrage, chargée de maintenir l’ordre à l’école et de surveiller les faits et gestes de Dumbledore. Prodiguant aux élèves des cours sans grand intérêt, celle qui se fait appeler la Grande Inquisitrice de Poudlard semble également décidée à tout faire pour rabaisser Harry. Entouré de ses amis Ron et Hermione, ce dernier met sur pied un groupe secret, « L’Armée de Dumbledore », pour leur enseigner l’art de la défense contre les forces du Mal et se préparer à la guerre qui s’annonce…

Casting

Et toujours dans les rôles princpiaux : Daniel Radcliffe (Harry Potter) Rupert Grint (Ron Weasley) ou bien encore Emma Watson (Hermione Granger).



Le saviez-vous ?

– Plutôt bien accueilli par la critique, le film a été salué par le public avec près 940 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France il a attiré 6 224 517 spectateurs lors sa sortie en salles

– A l’occasion de la sortie du film, un train aux couleurs d’Harry Potter baptisé Poudlard Express a sillonné au début de l’été 2007

– Cet épisode clé marque de la saga marque le retour du terrible Voldemort

– Pour mieux comprendre ce qui pouvait se passer dans la tête d’Harry Potter, et donc mieux pour se préparer au rôle, Daniel Radcliffe a confié qu’il n’avait pas hésité à se rendre chez un psychologue

– Le réalisateur du film (David Yates, ndrl) est un fan de la première heure des aventures de notre jeune sorcier.

La bande-annonce officielle

La bande-annonce officielle de votre film

Êtes-vous prêts pour une nouvelle soirée ensorcelée ? « Harry Potter et et l’ordre du Phénix » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1.

