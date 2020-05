Ce soir à la télé : Top Chef saison 11, épisode 15, qui sera éliminé ? (VIDEO)

5 ( 4 )



Top Chef au programme TV du mercredi 27 mai 2020 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 pour la suite de la saison 11 de Top Chef, le concours culinaire phare de la chaîne. Au programme ce soir, 15e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les candidats toujours en lice qui vont continuer leur marathon culinaire avec 2 nouvelles épreuves exceptionnelles avec les plus grands chefs du monde. Leur objectif : récolter 2 pass pour se qualifier pour la demi-finale.

Une nouvelle soirée à suivre également sur 6play en direct et en streaming, puis en replay ici.



L’épreuve de Gaggan Anand (2 étoiles) et David Munoz (3 étoiles) – deux chefs internationaux qui réinventent les modes de dégustation

Pour la cinquième épreuve des quarts de finale, les candidats devront impressionner deux chefs hors norme de renommée internationale :

– David Munoz est le 2e plus jeune chef du monde à obtenir ses 3 étoiles à 33 ans. Chef extravagant au look punk, il propose dans son restaurant de Madrid une cuisine alternative dont un plat qu’il sert à même la main du client !



– Gaggan Anand est un chef cuisinier indien réputé pour sa cuisine moléculaire et expérimentale. Son restaurant 2 étoiles à Bangkok a été pendant quatre années consécutives « meilleur restaurant d’Asie » selon le classement World’s 50 Best. Cette rock star culinaire aime surprendre en permanence notamment avec un plat qui se lèche.

Pour impressionner ces deux chefs avant-gardistes, les candidats devront inventer un mode de dégustation autour d’une bouchée gastronomique. À eux de repousser les limites de leur créativité et imagination pour remporter un pass et se qualifier pour la demi-finale.

L’épreuve de Jessica Préalpato, meilleure pâtissière du monde

Pour la sixième et dernière épreuve des quarts de finale, les candidats devront séduire la meilleure pâtissière du monde avec une tarte aux fruits moderne qui respecte ses critères de « desséralité ». Adepte d’une pâtisserie cuisinée qui privilégie des desserts naturels, avec le moins de sucre possible et respectueux de l’environnement, Jessica Préalpato casse les codes de la pâtisserie classique.

Ultime épreuve de ce marathon culinaire, les candidats encore en lice devront se surpasser pour gagner ce dernier pass pour la demi-finale. En cas d’égalité entre deux candidats, c’est une épreuve subsidiaire de 30 minutes qui les départagera. Le candidat qui n’obtiendra pas son pass quittera définitivement l’aventure.

Alors quel sera le prochain chef à perdre l’un des siens ? Et surtout… Qui seront les trois candidats en demi-finale ?

Top Chef saison 11 : teaser vidéo du 27 mai





