Plus belle la vie : le tournage a repris, les acteurs partagent des photos

4.5 ( 14 )



ANNONCES





Plus belle la vie infos tournage PBLV – Bonne nouvelle pour les fans de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » puisque le tournage a repris hier à Marseille. Alors que France 3 a épuisé son stock d’inédits, les acteurs ont en effet repris le chemin des studios de la Belle de Mai, où des mesures sanitaires strictes sont mises en place pour protéger toute l’équipe et que tout se passe bien.

Distances à respecter, le maquillage fait par les acteurs eux-mêmes, ou encore le port de masques ou de visières, ça ne ressemblait évidemment pas à une journée de tournage classique.



ANNONCES





Mais les acteurs de « Plus belle la vie », qui ont partagé des photos de la reprise sur les réseaux sociaux, étaient ravis de recommencer le tournage de nouveaux épisodes.

« Masque spécial 😷🎬 on n’abîme pas le #makeup #reprise #reglessanitaires 🙏👌👏 @france3 @francetelevisions @pblvofficiel » a écrit Fabienne Carat, alias Samia, avec une photo d’elle sur le tournage avec sa visière.



ANNONCES





« Et voilà, c’est fait ! Un grand bravo à toutes les équipes qui ont rendu la reprise possible… Franchement la classe ! » a écrit Pierre Martot, alias Léo, avec une photo d’un masque et bouteille de gel hydroalcoolique posés sur le script de l’épisode du jour.

Notons que la production de « Plus belle la vie », malgré les mesures sanitaires, va essayer d’accélérer les tournages. Elle espère réussir à tourner en trois semaines l’équivalent d’un mois de diffusion, soit une vingtaine d’épisodes inédits. De quoi permettre à France 3, dont les audiences des rediffusions de PBLV sont catastrophiques, de reprendre une diffusion normale le plus vite possible.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

LIENS SPONSORISES