Audiences TV prime 17 mai : « Ce qui nous lie » leader devant « After Earth »

Audiences TV prime 17 mai 2020. En cette veille de rentrée des classes pour les collèges situés en zone verte, qui a remporté la bataille des audiences en première partie de soirée alors que deux films de cinéma étaient proposés par TF1 et France 2 ? Et sans surprise c’est « Ce qui nous lie » de Cédric Klapisch qui s’est imposé en tête.



Diffusé pour la première fois en clair sur France 2, il a convaincu 4.08 millions de personnes pour 17% de part de marché.

Audiences TV prime 17 mai : autres chaînes

Plusieurs fois diffusé sur TF1, le film « After Earth », avec Jaden Smith et Will Smith dans les rôles principaux, s’est contenté de 3.78 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 15.3%. Notez toutefois une place de leader sur le public jeune et féminin avec notamment plus de 26% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



France 3 complète le podium avec le « Commissaire Dupin ». En mode rediffusion, il rassemblé 3.69 millions de personnes soit 14.8% des téléspectateurs.

M6 proposait également une rediffusion de son magazine « Zone interdite ». Consacré hier soir aux petits secrets du parc Astérix, il a émerveillé (ou pas) 2.05 millions de Français soit 8.4% des téléspectateurs.

Beau score également pour Arte avec « L’homme qui en savait trop » d’Alfred Hitchcock vu ou revu par 1.87 million de nostalgiques (pda 7.7%).

