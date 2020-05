« Koh-Lanta l’île des héros » du 29 mai : la finale débute ce soir avec l’orientation (VIDEO épisode 14)

5 ( 9 )



« Koh-Lanta l’île des héros » du 29 mai 2020 – Comme chaque vendredi, Denis Brogniart vous donne rendez-vous à 21h05 sur TF1 pour suivre un nouvel épisode de « oh-Lanta l’île des héros ». Et ce soir, la grande finale commence ! Etant divisée exceptionnellement en deux parties, vous découvrirez donc l’épreuve de l’orientation mais il faudra patienter jusqu’à vendredi prochain pour les poteaux et le direct avec l’ouverture de l’urne et le sacre du gagnant.

Après l’élimination de Régis lors du dernier conseil éliminatoire, ce soir la grande finale de « Koh-Lanta : l’île des héros » commence !

A suivre également en live streaming et en replay sur myTF1.



Ils ne sont plus que cinq finalistes à participer à l’épreuve de l’orientation pour seulement trois places sur les mythiques poteaux.



Claude, Moussa, Naoil, Inès et Alexandra s’affrontent, boussoles en mains, pour trouver les fameux poignards synonymes de poteaux ! Il faut d’abord trouver son arbre repère, puis la balise, avant de chercher le poignard. Iks

Qui sortira son aiguille du jeu au cœur de la forêt fidjienne ? Tous sont valeureux, mais un seul des cinq finalistes remportera le titre et les 100 000 euros.

Koh-Lanta l’île des héros – la bande-annonce du 29 mai





