« La proposition » : 3 choses à savoir sur le film diffusé sur TF1 ce soir

« La proposition » d’Anne Fletcher est en mode rediffusion ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1. Au casting de cette comédie romantique : Sandra Bullock, Ryan Reynolds ou bien encore Betty White.



« La proposition » : histoire, synopsis

Margaret, éditrice à succès, voit sa vie bouleversée en apprenant qu’elle risque d’être expulsée vers son pays natal, le Canada. Que faire ? Margaret a une idée lumineuse : déclarer qu’elle est fiancée à son assistant, Andrew, qu’elle exploite et maltraite depuis des années ! Le malheureux accepte de prendre part à cette grande supercherie, mais à certaines conditions… Le charmant couple – pourtant improbable – se rend dans l’Alaska pour rencontrer la famille d’Andrew. Margaret, citadine jusqu’aux bouts de ses ongles manucurés et de ses talons, est bien vite dépassée par la situation. Pourtant, Margaret commence à se détendre, à s’amuser et à se laisser prendre au jeu. Alors que les préparatifs du mariage avancent et qu’un officier de l’immigration veille à la régularité de la célébration, les faux amoureux ont de plus en plus de mal à respecter le plan prévu. Et s’ils avaient tout prévu, excepté la naissance de sentiments ?

3 choses à savoir sur votre film

– Initialement, c’est Julia Roberts qui devait incarner le personnage de Margaret Tate.

– Joli succès en salles avec 164 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis. En France il a convaincu 802 667 spectateurs

– Lors de sa dernière diffusion sur TF1, c’était en septembre 2018, le film avait réuni 3.31 millions de personnes pour 18.5% de part de marché.



La proposition : vidéo, bande-annonce

En attendant ce soir, voici la bande-annonce de votre film.

Pour en voir plus, rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et MYTF1

