« Zone Interdite » du 31 mai 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

« Zone Interdite » du 31 mai 2020 – Ce dimanche soir à la télé, la belle Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit du magazine Zone Interdite. Aujourd’hui il a pour thème « Séjours insolites ou à sensations fortes pour des vacances près de chez soi ».

« Zone Interdite » du 31 mai : sommaire et reportages de ce soir

Oser des expériences nouvelles, faire le plein d’adrénaline, aujourd’hui, de plus en plus de Français veulent profiter de leurs vacances pour sortir de l’ordinaire. En France comme à l’étranger, des professionnels du loisir d’un nouveau genre laissent libre cours à leur imagination pour proposer des expériences hors du commun.

Dans la Sarthe, près du Mans, se cache un petit bout d’Amérique : un authentique village d’Indiens. Depuis son ouverture, il y a dix ans, il a accueilli plus de 120 000 vacanciers qui sont venus dormir dans des tipis, au milieu d’animaux sauvages. Ce village c’est l’incroyable histoire de Jean Lemoro, 58 ans, un ancien DJ à succès, sauvé par la médecine indienne et adopté par une tribu mythique du Far-West : les Crows. Cette année, grand défi pour Jean : sa famille indienne vient au camp organiser un pow-wow, une grande fête, dans la plus pure tradition des ancêtres.



Dans une forêt du Calvados, à Mézidon-Canon, Hervé de Mézerac, 53 ans, est un hôtelier vraiment pas comme les autres. Ses chambres sont des cabanes perchées jusqu’à 22 mètres de haut, à la cime des arbres centenaires de sa propriété : pas d’eau, ni d’électricité et des toilettes sèches pour seul confort. Quand Hervé de Mézerac a décidé de se lancer dans son projet, personne n’y croyait, à commencer par sa famille. Sur les 50 hectares du domaine qui leur appartient, depuis 1620, il a créé un village de vacances hors du commun mais qui réclame un travail colossal. Dès les beaux jours, pour lui, son épouse et leurs quatre enfants c’est un marathon qui commence.

En Vendée, à quelques kilomètres de la mer, Michael, ancien maître-nageur, pilote depuis quatre ans un lieu de vacances singulier : un immense parc aquatique qu’il a entièrement imaginé. Au programme : émotions et adrénaline pour toute la famille. Chaque année, il doit proposer de nouvelles attractions, mais les innovations techniques sont parfois piégeuses, la mise en place de ses nouveaux rafts en 3D va lui donner des sueurs froides…

Dans la cordillère des Andes, au Pérou, Joana et Frédéric ont décidé de repousser leurs limites. Ils veulent clore en beauté leur voyage de noce et il faudra qu’ils aient le cœur bien accroché pour atteindre leur chambre d’hôtel. Une incroyable capsule de verre accrochée à flanc de montagne à 300 mètres au-dessus du vide… Auront-ils le courage d’aller jusqu’au bout ?

Teaser vidéo

Voici le teaser vidéo de votre soirée..

Zone Interdite vous fait découvrir dans une émission inédite, les prochaines destinations hors du commun pour l’été. "Séjours insolites ou à sensations fortes pour des vacances près de chez soi"

📺@M6 📅Dimanche⏰21h05 pic.twitter.com/u5coyiHrLc — Zone Interdite (@ZoneInterdite) May 29, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Twitter officiel de l’émission.

Si vous êtes en quête d’aventure et si vous n’avez pas froid aux yeux, vous venez peut-être de découvrir les prochaines destinations de vos vacances ! Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir sur M6 pour « Zone Interdite ».

