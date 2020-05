Ce soir, « Tout le monde a son mot à dire » en prime sur France 2 (VIDEO)

4.6 ( 10 )



« Tout le monde a son mot à dire » au programme TV du 23 mai 2020 – Ce soir à la télé, le jeu « Tout le monde a son mot à dire » débarque en prime, avec Sidonie Bonnec et Olivier Minne et des invités qui joueront au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.

Une soirée à suivre dès 21h05 sur France 2, mais aussi en replay et en streaming sur france.tv



Deux équipes jouent en répondant à des questions sur notre langue (quiz, mime, dessin…).

Chacune est constituée d’un invité épaulé par deux personnalités parmi lesquelles Isabelle Vitari, Ariane Brodier, Camille Cerf, Mélanie Page, Armelle, Nathalie Corré, Valérie Bègue, Nadia Roze, Arnaud Gidoin, Damien Thévenot, Philippe Lelièvre, Manu Lévy, Bruno Guillon, Eric Laugérias, Søren Prévost et Gérémy Crédeville.



Sidonie Bonnec et Olivier Minne arbitrent les manches et alimentent les réponses avec des infos originales et des anecdotes.

Un grand divertissement quotidien qui pour la première fois passe en prime et où les candidats laissent leur place à des personnalités qui viennent jouer pour des associations !

Samedi 23 mai à 21h05, les personnalités joueront au profit de LA FONDATION HÔPITAUX DE PARIS – HÔPITAUX DE FRANCE et pourront récolter jusqu’à 120.000 euros !

Rendez-vous demain soir à 21h05 pour notre prime spécial ! Samedi 23 mai à 21h05, les personnalités joueront au profit de la @FondationHPHF et pourront récolter jusqu’à 120.000 € !#TLMASMAD @SidonieBonnec @olivierminne @France2tv pic.twitter.com/N3xgYBoBbr — TLMASMAD (@tlmasmad) May 22, 2020

