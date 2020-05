« N’oubliez pas les paroles » (vidéo) : Maureen en panne….

5 ( 2 )



« N’oubliez pas les paroles » (vidéo). Alors que ce soir vous allez découvrir le tout nouveau public de « N’oubliez pas les paroles » (voir ICI), intéressons-nous à ce qui s’est passé hier dans le jeu musical de Nagui. Deux émissions inédites étaient diffusées, toutes deux enregistrées avant le confinement. Une précision importante étant donné que certains téléspectateurs continuent de s’offusquer du non respect des règles sanitaires liées au coronavirus. Tout va changer ce soir, ne vous inquiétez pas !



Deux victoires supplémentaires hier mais…

Hier soir Maureen a continué de gagner avec deux victoires supplémentaires mais n’a pas remporté le moindre centime. 0 euro de plus dans sa cagnotte donc alors qu’elle était en mesure de remporter une jolie somme dans le second numéro. Sauf que Maureen est une joueuse et a pris des risques en continuant la partie sans joker.

Nombre de victoires : 7

Gains du jour : 0 euro

Total des gains : 32.000 euros.



« N’oubliez pas les paroles » (vidéo)

Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, voici quelques images de Maureen, l’actuelle maestro de votre jeu musical préféré.

Toujours en tête des audiences

En mode confiné ou pas, « N’oubliez pas les paroles » continue de dominer les audiences sur la case de l’access prime-time. Le second numéro a ainsi convaincu 3.40 millions de fidèles soit près de 17% du public présent devant son poste de télévision. Une assez large domination sur cette case au combien stratégique.

Retrouvez « N’oubliez pas les paroles » et son nouveau public ce soir dès 18h40 sur France 2 et sur France.TV pour un accès aux vidéos et aux replay.

