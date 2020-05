« La grande illusion » : 3 choses à savoir sur le film de France 3 cet après-midi (vidéo)

5 ( 2 )



Et on continue cet après-midi avec les grands classiques du cinéma français sur France 3. Après « Casque d’or » et « La bête humaine » (re)découvrez aujourd’hui le film de Jean Renoir « La grande illusion » avec Jean Gabin, Dita Parlo et Erich Von Stroheim dans les rôles principaux.



Diffusion dès 13h50 sur France 3 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV

« La grande illusion » : l’histoire

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Ils sont finalement emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, se liant même d’amitié avec Boeldieu. Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion.

Le saviez-vous ?

– Au départ ce film devait s’appeler « Les Aventures du lieutenant Maréchal »



– C’est la présence de Jean Gabin au casting qui a convaincu Raymond Blondy (le producteur, ndrl) de financer le film.

– Immense succès critique, « La grande illusion » a été désigné comme l’un des meilleurs films de tous les temps lors de l’Exposition universelle de 1958 à Bruxelles

Bande-annonce vidéo

Découvrez la bande-vidéo du film en version restaurée

« La grande illusion », un très grand film issu de notre patroimine, à (re)découvrir sans faute cet après-midi sur France 3 et France.TV

