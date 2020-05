« On n’est pas couché » du 23 mai 2020 : invités et chroniqueurs de ONPC (+ vidéo replay)

4.5 ( 8 )



« On n’est pas couché » du 23 mai 2020 ! Enfin le retour pour l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché », et ce après plus de deux mois d’absence pour cause de confinement. Laurent Ruquier vous donne rendez-vous ce samedi 23 mai dès 23h35 juste après le prime du jeu « Tout le monde a son mot à dire ».



Entouré des chroniqueurs Valérie Trierweiler et Philippe Besson, l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du 23 mai 2020 : les invités de la semaine

✔️ Tonio Benacquista pour son livre « Toutes les histoires d’amour ont été racontées, sauf une » paru chez Gallimard.



✔️ Camélia Jordana, pour son album dont la sortie est prévu pour la rentrée prochaine et pour le live de l’émission avec le titre « Facile ».

✔️ Yannick Jadot, député Européen EELV.

✔️ Aurélie Jean, pour son livre « L’apprentissage fait la force » collection « Et Après » chez L’Observatoire.

✔️ Franck Gastambide, pour « Validé » une série de Franck Gastambide diffusée sur Canal +

Une émission sans public

Respect des règles sanitaires oblige, il n’y aura pas de public dans l’émission jusqu’à la fin. Quant aux équipes, elles ont été réduites au strict minimum. À cela s’ajoutent bien sûr le respect de la distanciation sociale, la désinfection des pupitres, etc…

« On n’est pas couché » : ultime émission le 4 juillet

Comme vous l’avez peut-être appris il y a quelques semaines, l’émission va tirer sa révérence à la fin de la saison. Et selon « Le Parisien », le dernier numéro sera diffusé le samedi 4 Juillet 2020.

Vidéo replay

Et comme nous aimons terminé en images et en musique, voici la vidéo replay d’une émission diffusée en février dernier… Il s’agit de la prestation live de Clara Luciani sur le titre « Ma soeur »

« On n’est pas couché » le retour c’est ce samedi 23 mai 2020 dès 23h25 sur France 2, France.TV et sur la chaîne Youtube officielle de l’émission.

