Clap de fin pour « On n’est pas couché » : l’émission s’arrête définitivement en juin !

Clap de fin pour « On n’est pas couché » ! Depuis le temps que l’on nous bassine avec cette info, il fallait bien que ça finisse par arriver ! Et la nouvelle est tombée ce matin : « On n’est pas couché » n’effectuera pas sa rentrée des classes au mois de septembre. Si des émissions inédites seront bien diffusées avant l’été – les enregistrements devant reprendre une fois que le déconfinement aura débuté – ces émissions seront bien les dernières !



Et c’est François Ouisse, journaliste spécialisé dans les médias, qui en a fait l’annonce ce matin sur RTL.

François Ouisse a précisé que c’est Laurent Ruquier qui aurait pris cette décision après 14 ans de bons et loyaux services.

L’animateur ne serait pas évincé pour autant malgré les rumeurs qui l’annoncent sur M6 depuis plusieurs mois.

C’est bien sur sur France 2 que Laurent Ruquier effectuera sa rentrée et toujours sur la case du samedi soir. Mais il travaillerait actuellement sur un tout autre projet, un tout autre concept.

Une info qui n’a rien de nouveau

Cela fait des semaines que cette info fait le buzz. Il y a quelques semaines Le Parisien l’évoquait déjà avant que Cyril Hanouna ne confirme l’information dans TPMP au début du mois de mars. L’animateur de C8 avait notamment déclaré « On n’est pas couché va s’arrêter à la fin de la saison (…) C’est sûr d’un comment accord entre France Télévisions et Laurent Ruquier qui reste sur France Télé, il a d’autres projets avec eux »…

Une page va donc se tourner pour les samedis soir de France 2.

