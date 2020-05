Plus belle la vie : arrivée de Marie-Christine Adam (Nina, Sous le soleil)

4.2 ( 5 )



ANNONCES





Les tournages de votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie » ont repris cette semaine pour une diffusion qui devrait certainement reprendre pendant l’été. Et on apprend aujourd’hui qu’une ancienne actrice phare de la série « Sous le soleil » devrait rejoindre le casting de « Plus belle la vie ».

Il s’agit de Marie-Christine Adam, que l’on connait aussi pour son rôle dans la série médicale de France 2 « Nina » où elle incarne la mère de Nina, Gloria.



ANNONCES





L’actrice l’a annoncé qu’elle rejoignait l’équipe de « Plus belle la vie » sur le réseau social Instagram en commentant une photo de reprise des tournages postée par Rebecca Hampton alias Céline Frémont dans PBLV.

« J’arrive le 3/06, pour tourner le 4 am, on se voit en fin de journée le 3 ?… » a écrit Marie-Christine Adam. « Je suis très heureuse de rejoindre l’équipe »



ANNONCES





Rendez-vous la semaine prochaine à Marseille pour le début du tournage pour Marie-Christine Adam et dans plusieurs semaines pour la découvrir à l’antenne.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES