« Plus belle la vie » : déprogrammation, nouvel horaire et un seul épisode par jour

« Plus belle la vie » : déprogrammation. On se doutait que France 3 n’allait pas se satisfaire des audiences catastrophiques réalisées par les épisodes en rediffusion de PBLV. Et bien selon le site Pure Médias, la chaîne n’a pas traîné !



La direction de France 3 aurait en effet pris la décision de ne proposer plus qu’un seul épisode par soir mais aussi et surtout d’en modifier l’horaire de diffusion.

« Plus belle la vie » : déprogrammation et nouvel horaire de diffusion

Selon le célèbre site spécialisé dans les médias, votre série « Plus belle la vie » ne comptera plus qu’un seul épisode par soir à compter du lundi 1er juin 2020. Autre changement de taille, un nouvel horaire de diffusion. C’est ainsi que cet épisode sera diffusé à 20h05.

L’audience en souffrance

Il faut dire que l’audience continue d’être assez catastrophique. Hier soir, mardi 5 mai 2020, le feuilleton quotidien de la chaîne a continué à sombrer :



– 1,19 million de fidèles pour le premier épisode pour 4.5% de part de marché

– 1.93 million de fidèles pour le deuxième et 7% de part de marché de marché.

Très loin des 3.3 millions de téléspectateurs qui en moyenne suivaient les épisodes inédits.

La décision de France 3 résonne donc comme une évidence. La chaîne et la production vont-elles mettre les bouchées doubles pour que les inédits soient de retour le plus vite possible et non pas en septembre comme annoncé ?

En attendant…

En attendant, retrouvez ce soir les épisodes n°2789 et n°2790 dès 20h15 sur France 3 et France.Tv. Résumés et vidéos de ces deux épisodes en suivant ce lien.

« Jouons à la maison », le jeu d’Alex Goude à la place de PBLV

Et c’est le jeu d’Alex Goude « Jouons à la maison » qui prendra le relais aux alentours de 20h30. Un jeu spécial confinement qui connaît un beau succès. Il est actuellement diffusé le week-end !

