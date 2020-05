« Harry Potter et la coupe de feu » : 3 choses à savoir sur le film de TF1 ce soir (vidéo)

4.6 ( 23 )



« Harry Potter et la coupe de feu » nous promet déjà un nouveau carton d’audience pour TF1. Ce soir retrouvez le plus célèbre de nos jeunes sorciers dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.



Il s’agit du quatrième film adapté de la saga littéraire de J.K. Rowling.

« Harry Potter et la coupe de feu » : histoire, synopsis

Harry, Ron et Hermione entament leur quatrième année à l’école de Poudlard, une année marquée par un événement légendaire : le Tournoi des Trois Sorciers. Les participants, choisis par la fameuse « Coupe de feu », devront réussir trois dangereuses épreuves pour entrer dans l’histoire de la sorcellerie. Harry Potter, qui n’a pourtant pas l’âge légal requis pour participer, est mystérieusement sélectionné. Il sera très vite confronté à un Voldemort prêt à tout pour récupérer sa gloire d’antan.



Le saviez-vous ?

– C’est Mike Newell qui a été choisi pour mettre en scène ce 4eme film. C’est le premier Anglais à diriger un film de la saga.

– Une française figure au casting du film. Il s’agit de l’actrice Clémence Poésy qui campe le rôle de Fleur Delacour.

– Nouveau carton en salles avec plus de 834 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France il a convaincu 7.73 millions de spectateurs en salles

Bande-annonce

Voici la bande-annonce officielle de votre film…

« Harry Potter et la coupe de feu » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.











