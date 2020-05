4.6 ( 9 )



« Tous en cuisine » du 12 mai 2020. Après les deux bonnes recettes d’hier (GNOCCHI DE CHOU FLEUR, PESTO DE PETITS POIS À LA MENTHE et ROCHERS COCO), Cyril Lignac vous donne de nouveau rendez-vous ce soir dès 18h45 sur M6 pour son émission « Tous en cuisine ». Une émission en direct de sa cuisine à suivre également sur 6play.



Deux recettes vous seront proposées ce soir :

– BRICKS DE POULET RÔTI ÉPICÉ ET FÉTA

– ANANAS CONFIT AU FOUR À LA BERGAMOTE



Et comme nous le faisons depuis le premier jour, Stars Actu vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

« Tous en cuisine » du 12 mai : les recettes de Cyril Lignac ce soir (ingrédients, ustensiles)

PLAT : BRICKS DE POULET RÔTI ÉPICÉ ET FÉTA

Les ingrédients pour 4 personnes

4 blancs de filets de rôtis et coupés en petits cubes

1 oignon épluché et ciselé

20g de beurre

1¼ de botte de menthe effeuillée et ciselée

¼ de botte de coriandre effeuillée et ciselée

100g de sauce tomate très réduite

pincée de curry en poudre

200g de féta coupé en petits cube

20g de raisins secs et gonflés à l’eau chaude

4 feuilles de brick

2 blancs d’œufs

huile d’olive

sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 saladier + 1 planche + 1 couteau

1 cuillère à soupe + 1 pinceau

DESSERT : ANANAS CONFIT AU FOUR À LA BERGAMOTE

Les ingrédients pour 4 personnes

1 petit ananas Victoria entier épluché et sans yeux mais avec le plumeau accroché

1 gousse de vanille grattée + 30g de beurre ½ sel pommade

50g de bonbons de votre choix mixés (type berlingots / arlequin) : pour nous : bonbons à la bergamote

20g de rhum ambré

Les ustensiles

1 couteau à pain + 1 couteau d’office

1 plaque pâtissière

1 plat

Oui mais on fait quoi de tout ça ? Il vous faut la recette bien sûr. Pour la connaître rendez-vous dès 18h45 sur M6 puis sur 6PLAY.

La marche à suivre et les différentes étapes sont également disponibles le compte Instagram de M6 , le compte Facebook de Cyril Lignac ou son compte Instagram.

Et puis n’oubliez pas que le livre « Fait Maison » contenant 45 des meilleures recettes de l’émission paraîtra dans quelques semaines à peine. Plus d’infos ICI.

En attendant profitez du déconfinement pour aller faire vos courses et être prêts pour ce soir pour « Tous en cuisine » dès 18h45 sur M6 avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony.

