« Top Chef » du 6 mai 2020 : qui sera éliminé ce soir ? Quels qualifiés pour les 1/4 de finale ? (+ épreuves)

« Top Chef » du 6 mai 2020. Votre concours culinaire « Top Chef » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et en replay streaming sur 6PLAY pour l’épisode n°12. Après l’élimination de Mory Sacko, quels seront les candidats qualifiés pour les quarts de finale ? Qui sera éliminé et donc quel chef sera privé de l’un des siens ?



« Top Chef » du 6 mai 2020 : les épreuves

12e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 5 candidats encore en compétition qui vont se battre pour accéder au carré final !

L’épreuve des proches au restaurant d’Hélène Darroze (2 étoiles)

Les candidats auront tout d’abord rendez-vous à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans le tout nouveau restaurant gastronomique d’Hélène Darroze pour la visite de ce lieu cosy chargé de l’histoire familiale de la cheffe deux étoiles, puis elle les invitera à déguster l’un de ses mets préférés : le pithiviers, un plat de partage très technique. Séparés de leurs proches depuis plusieurs semaines, les candidats auront la surprise de les retrouver dans le restaurant d’Hélène, puis ils les rejoindront dans les cuisines de Top Chef le temps de l’épreuve. Les chefs de brigade profiteront de la présence de leur mère, de leur sœur, de leurs enfants ou de leur petite amie pour en apprendre plus sur eux. Ne pouvant être juge et partie, c’est Marie Soria, cheffe exécutive d’une maison de traiteurs haut de gamme, qui viendra épauler les candidats de la brigade rouge. À l’issue de ce défi riche en émotion, Hélène Darroze partagera la dégustation des pithiviers avec trois de ses bras droits et ils désigneront le gagnant qui remportera la première place qualificative pour les quarts de finale !



L’épreuve de Mauro Colagreco (3 étoiles) : Les fruits de mer cuisinés

Pour la deuxième épreuve, les candidats qui ne se seront pas qualifiés auront l’honneur d’aller à Menton chez Mauro Colagreco, élu chef du meilleur restaurant du monde.Le chef 3 étoiles italo-argentin les mettra au défi de lui cuisiner des fruits de mer. À l’issue de la dégustation, deux candidats seront qualifiés pour les quarts de finale.

Une dernière chance aux portes du carré final

Au terme des deux épreuves, les deux candidats qui ne se seront pas qualifiés se retrouveront en dernière chance sur le thème du cabillaud. En fonction des qualifications, un mercato sera possible car à la fin de l’émission chaque chef aura un candidat dans sa brigade.

On vous propose quelques images de votre émission de ce soir….

Les candidats de #TopChef sont épaulés de leurs proches, ce soir à 21:05 pic.twitter.com/KraYBiwCNV — M6 (@M6) May 6, 2020

Alors quel sera le prochain chef à perdre l’un des siens ? Et surtout… qui atteindra les quarts de finale ? Réponse ce soir dans « Top Chef » !

