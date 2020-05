4.6 ( 11 )



« Olivia » avec Laëtitia Milot aurait pu bénéficier d’une deuxième saison. Oui mais ce sera NON ! Ce spin-off de « La vengeance aux yeux clairs » – il a été lancé le 17 octobre dernier – n’ayant pas rencontré le succès escompté, la chaîne a décidé de ne pas commander de nouvelle saison.



Et c’est le site Allo-Ciné qui en en fait l’annonce il y a quelques jours à peine…

« Olivia » avec Laëtitia Milot : c’est fini !

« Nous sommes aujourd’hui en mesure de vous annoncer qu’Olivia ne reviendra finalement pas pour une deuxième saison, TF1 nous ayant confirmé l’arrêt de la série » a notamment écrit le site de référence du cinéma et désormais des séries télé;



Que les fans de Laëtitia Milot se rassurent. L’actrice a bien d’autres projets dont un avec TF1 qui doit adapter sur petit écran son roman « Liés pour la vie ». Laëtitia Milot campera t-elle pour autant le premier rôle ?

Laëtitia Milot :bientôt sur M6

Et puis il y a bien sûr le téléfilm «Lucas a Disparu» pour M6 dont le tournage avait débuté juste avant le confinement. Il reprendra dès que possible pour une diffusion à l’automne prochain.

Au casting Laëtitia Milot donc, mais aussi : Assaad Bouab, Arthur Jugnot, Florence Thomassin, David Mora….

Le spitch : Lucas, 11 ans, disparaît un matin du domicile familial. Son départ plonge Marion et Alexis, ses parents séparés depuis peu, dans une angoisse insupportable, leur enfant n’est absolument pas équipé pour affronter seul le monde extérieur, Lucas est autiste et particulièrement vulnérable. Pour Marion et Alexis, c’est une véritable course contre la montre qui s’engage pour retrouver leur fils, les obligeant à se replonger dans leur passé.

Au delà de l’autisme qui redistribue les cartes au sein d’une famille, cette fiction s’attache à raconter l’histoire d’un couple qui s’est égaré pour les mêmes raisons qu’il se retrouve : par amour pour leur enfant « différent ».

