« Tous en cuisine » du 21 mai 2020 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir avec Camille Lou !

« Tous en cuisine » du 21 mai 2020 – Jour férié ou pas, Cyril Lignac ne vous lâche pas et vous donne encore une fois rendez-vous ce jeudi soir sur M6 pour un moment de cuisine et de convivialité devant « Tous en cuisine » en direct dès 18h45. Au programme ce soir deux recettes mais aussi une invitée, Camille Lou.

Emission également accessible en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en repaly sur la page dédiée de 6play.



Et comme tous les jours voici la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour réaliser les deux recettes du jour



– MELON EN SALADE

– TOMATES FARCIES

MELON EN SALADE

Les ingrédients pour 4 personnes

1 melon

1 cœur de laitue

1 petite poignée de cacahuètes grillées et salées concassées

50g de vinaigre de Xérès

100g d’huile d’olive

2 cuillères à soupe d’huile de noisette ou noix ou colza

fleur de sel et poivre du moulin

Les ustensiles

1 planche + 1 couteau éminceur + 1 cuillère

1 saladier + 1 fouet

1 plat

TOMATES FARCIES

Les ingrédients pour 4 personnes

4 grosses tomates ou 8 tomates moyennes

½ botte de persil plat effeuillée, lavée et hachée

1 oignon ciselé

chair à saucisse ou viande hachée de bœuf

200g de sauce tomate

4 grosses pommes de terre épluchées et taillées en dés

20g de beurre

chapelure de pain

huile d’olive

sel fin et poivre du moulin / gros sel

Les ustensiles

1 cocotte + 1 spatule

1 planche + 1 couteau scie + 1 ramequin + 1 cuillère

1 plat

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

Ce soir Cyril Lignac, Jérôme Anthony et Camille Lou vous donnent rendez-vous dès 18h45 pour deux recettes très rafraîchissantes. Alors soyez au rendez-vous de l’émission culinaire préférée du confinement ^^

