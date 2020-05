« Les 12 coups de midi » : Éric aurait bien été éliminé et aurait regagné sa Bretagne, le retour de Xavier, une étoile toujours mystérieuse !

5 ( 8 )



« Les 12 coups de midi » : élimination. Depuis quelques jours, et la bourde supposée de Jean-Luc Reichmann, on ne parle plus que de ça : Éric aurait été éliminé par un certain Hugo. La faute à la fameuse vidéo publiée par Jean-Luc Reichmann sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, on vous invite à suivre ce lien pour mieux comprendre le pourquoi du comment.



Et alors que diverses théories ont circulé sur les réseaux sociaux, certains y voyant là une bourde et/ou un buzz orchestré par la production, le fameux Chasseur d’Étoile de Youtube a publié aujourd’hui une vidéo dans laquelle il dit avoir été approché par un habitant de MELLAC, commune du département du Finistère dans laquelle Éric réside !

Et devinez quoi ? Éric y aurait été aperçu. Ce qui confirmerait donc que le plus grand champion de l’histoire de jeu aurait bien été éliminé. Plus grand champion car il se murmure qu’il aurait aussi dépassé Christian Quesada en nombre de participations avec un total d’au moins 195 participations contre 193 pour le tristement célèbre ex champion du jeu. Et il aurait été vu au volant d’une des nombreuses voitures remportées dans l’émission.



Reste à savoir ce qu’il y a de vrai et/ou de faux dans tout ça. Il convient donc de prendre ces informations avec toute la prudence nécessaire.

Et sinon aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi »

Sinon aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi », notez qu’Éric n’a que très peu brillé avec seulement 1.000 euros à partager.

L’autre info du jour c’est le retour de Xavier ! Seul candidat à ne jamais avoir été éliminé du jeu – il est parti volontairement pour des raisons professionnelles – il est intervenu tout au long de l’émission mais en visio puisqu’il n’y a toujours pas de public !

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, absolument rien de nouveau si ce n’est qu’Éric a enfin reconnu la roue d’un tracteur. Et oui c’est le nouvel indice de l’étoile mystérieuse.

Un indice qu’il a aussitôt utilisé en proposant sans succès le nom de Sara Giraudeau. Pourquoi ? Parce qu’elle a joué dans « Petit paysan » d’Hubert Charuel d’où le tracteur selon lui.

Encore plus tiré par les cheveux la cage dorée serait liée à son personnage de Marina Loiseau dans « Le bureau des légendes ». Ça va chercher loin là quand même…

Rappel des indices

– Un lac gelé des Carpates ukrainiennes (image de fond)

– un microscope binoculaire

– une cage à oiseaux dorée

– un micro

– un tracteur

Récapitulatif des noms proposés

Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat, Michel Drucker, Michel Polnareff, Sylvester Stallone, William Shatner Matt Czuchry, Macha Méril, Raphaël, Leonard Nimoy, Joe Dassin, Sara Giraudeau.

Papa est rentré à la maison…

Après avoir rattrapé beaucoup de retard et enchaîné les tournages, Jean-Luc Reichmann est rentré chez lui histoire de décompresser un peu. Et il a décidé d’en faire un peu profiter ses fans en nous présentant ses amis de la basse-cour.

Prochain rendez-vous avec les « Les 12 coups de midi » demain dès 12 heures sur TF1 mais aussi en streaming vidéo gratuit et replay sur MYTF1 et ce durant une période de 7 jours.

Éric jouera pour une 171ème participation et débutera l’émission avec une cagnotte de 841.294 euros.

