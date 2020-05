« Tous en cuisine » du vendredi 8 mai : les ingrédients et ustensiles pour la recette de Cyril Lignac ce soir

4.8 ( 21 )



« Tous en cuisine » du vendredi 8 mai 2020. Pas de repos pour « Tous en cuisine », l’émission culinaire de Cyril Lignac . En ce jour férié, et comme chaque jour de la semaine, rendez-vous dès 18h45 sur M6 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.



Et comme toujours Stars Actu vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires.

« Tous en cuisine » du vendredi 8 mai : ingrédients et ustensiles pour la recette du jour

Ce soir une seule recette : COUSCOUS DE LÉGUMES, BEIGNETS DE DATTES À LA RICOTTA

Les ingrédients pour 4 personnes



200g de semoule fine

Bouillon cube

½ chou fleur

½ brocoli

1 oignon épluché et émincé

2 carottes épluchées et coupées en rondelles

4 navets lavés et coupés en quartiers

2 courgettes lavées et coupées en rondelles de 2 cm

1 citron jaune en quartiers

1 tomate entière

200g de fèves écossées et cuites

1 bocal de pois chiches cuits

100g pistaches concassées et toastées

Raisin blond

Huile d’olive

Curcuma & ras el-hanout

Sel fin & poivre du moulin

8 dattes Medjool

Quelques feuilles de menthe

100g de ricotta

100g de farine

15g de levure chimique

50g de fécule de maïs (maïzena)

1 œuf

125g d’eau

75g de fromage blanc

Les ustensiles qui vous seront nécessaires

1 plat + 1 couvercle

1 casserole + 1 fouet

1 microplane + 1 saladier

1 saladier + 1 fouet + 1 assiette + 1 assiette avec papier absorbant

1 cocotte + 1 spatule + 1 couvercle

Pour savoir quoi faire de tous ces ingrédients, il vous bien sûr faut connaître la recette. Et pour se faire branchez-vous sur M6 ce soir dès 18h45. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Cuisine AZ qui est partenaire de l’émission. Vous y trouverez au quotidien la liste des courses, les ingrédients nécessaires à la réalisation de ces recettes et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Pour connaître le détail et autres instructions de toutes les recettes proposées tout au long de la semaine, il vous faut soit regarder l’émission, soit vous rendre sur le compte Instagram de M6 , le compte Facebook de Cyril Lignac ou sur 6PLAY.

Et demain en début d’après-midi revenez-nous voir sans faute pour découvrir la liste de toutes les recettes de la semaine prochaine !

