« Koh-Lanta l’île des héros » du 8 mai : ce soir Jessica très en colère (VIDEO épisode 11)

« Koh-Lanta l’île des héros » du 8 mai 2020. Encore une bonne nouvelle ce vendredi pour les fans de Koh-Lanta puisque c’est bien encore un épisode complet qui vous attend ce soir ! En effet, Denis Brogniart vous donne rendez-vous à 21h05 sur TF1 pour suivre l’épisode 11 de Koh-Lanta l’île des héros.

Après l’élimination de Teheiura et Charlotte vendredi dernier malgré deux colliers d’immunité, les tensions sont fortes…

Les ex-rouges pensaient voir la majorité des votes contre Eric, mais Régis ne les a pas suivis ! Le ton monte entre les aventuriers après le conseil et Régis affirme des choses qui rendent Jessica hors d’elle ! Jessica se met à crier et Denis Brogniart doit lui demander de se calmer.



Les trahisons et les mensonges sont mis à jour. Les naufragés sont de plus en tendus et certains aventuriers ne savent plus comment jouer pour rester dans la course.

La finale est bientôt en ligne de mire, et les places deviennent chères !

Entre dépaysement, solidarité, et coups tordus, il faudra être très vigilant pour ne pas se faire avoir. Jeu de dupes au paradis, c’est Koh-Lanta le vendredi à 21h05 sur TF1.

Koh-Lanta l’île des héros – la bande-annonce du 8 mai





