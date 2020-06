« 100 ans de comédies musicales » au profit du Sidaction : ce soir sur France 2 (liste des artistes et invités)

4.6 ( 14 )



« 100 ans de comédies musicales » au profit du Sidaction c’est ce soir sur France 2 dès 21h05 ou en streaming vidéo, replay sur France.TV. Une soirée programmée après que l’Association Sidaction ait été contrainte d’annuler l’édition 2020 du Sidaction en raison en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.



Et alors que France Télévisions a décidé de mobiliser toutes antennes aujourd’hui, c’est en point d’orgue de cette mobilisation que France 2 proposera en prime-time une soirée exceptionnelle autour des grandes comédies musicales. Le tout sous la présidence de Line RENAUD.

« 100 ans de comédies musicales » : présentation

nspirée des émissions de Gilbert et Maritie Carpentier, découvrez cette fiction-variété unique en son genre, orchestrée par Marie-Sophie LACARRAU qui vous transportera dans l’univers des comédies musicales de Broadway, Las Vegas ou Paris.

Spécialement conçus et chorégraphiés pour l’émission, vivez de l’intérieur les plus beaux tableaux revisités de « West Side Story », « Notre-Dame de Paris », « New York, New York », « Roméo & Juliette », « Moulin Rouge », « Mozart, l’Opéra Rock », « Cats », « Hello Dolly ! », « Chicago », « Les Dix Commandements » et beaucoup d’autres…



Quels invités, quels artistes ?

De nombreux artistes d’aujourd’hui referont vivre ces spectacles musicaux féériques dans des mises en scène inédites :

Patrick BRUEL, MAËLLE, Vincent NICLO, Nicole CROISILLE, Jean Paul GAULTIER, les danseuses du MOULIN ROUGE, Chimène BADI, Agustin GALIANA, Véronic DICAIRE, Loïc NOTTET, ANGGUN, la troupe du PARADIS LATIN, Bilal HASSANI, Marina KAYE, Kamel OUALI, Élodie FRÉGÉ, Arielle DOMBASLE…

Mais aussi les interprètes originaux des comédies musicales de légende qui viendront réinterpréter leurs plus belles chansons :

Daniel LÉVI (« Les Dix Commandements »), Florent MOTHE (« Mozart, l’Opéra Rock »), Julie ZENATTI (« Notre-Dame de Paris »), Cécilia CARA & Damien SARGUE (« Roméo & Juliette »)…

[Agenda] 📅 Jeudi 25 juin, dès 21h05, @France2tv proposera un voyage musicale pour revisiter "100 ans de comédies musicales". A cette occasion, plusieurs artistes chanteront quelques classiques pour l'association Sidaction. pic.twitter.com/qE7oOU0h3f — Sidaction (@Sidaction) June 19, 2020

Il faut aider le Sidaction

Une grande soirée d’engagement pour l’association Sidaction afin de sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité.

Afin de donner le maximum d’impact et de soutien aux actions de l’Association Sidaction en matière de recherche, d’aide aux malades et de prévention, les antennes et les programmes de France Télévisions accompagneront éditorialement cette mobilisation tout en multipliant les appels aux dons.

Pour faire un don à Sidaction :

Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit)

Par Internet : www.sidaction.org

Par SMS au 92110 : en envoyant le mot « DON » pour faire un petit don de 5€ (coût d’envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS)

Par courrier : Sidaction – 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

