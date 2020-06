« This Is Us » du 25 juin 2020 : ce soir sur M6 fin de la saison 2 et début de la saison 3

4.1 ( 9 )



« This Is Us » du 25 juin 2020. Malgré des audiences catastrophiques, M6 persiste et signe en prime-time avec sa série « This Is Us ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming et replay sur 6PLAY.



Au programme ce soir les deux derniers épisodes de la saison 2 et les deux premiers de la saison 3.

« This Is Us » du 25 juin 2020 : les 4 épisodes de ce soir

Saison 2 – épisode 17 : C’est la vie

Shauna donne naissance à Deja à l’âge de 16 ans. Soutenue uniquement par sa grand-mère, GG, l’adolescente éprouve toutes les peines à s’occuper correctement de son enfant les premiers mois. Après le décès de GG, Shauna cumule les petits boulots et sombre peu à peu dans l’alcoolisme. Les services sociaux finissent par lui retirer la garde de sa fille. Une longue période de placements en familles d’accueil commence pour Deja.

Saison 2 – épisode 18 : Le mariage

Le jour du mariage de Kate et Toby est arrivé. Kevin et Randall se sont portés volontaires pour l’organisation de la cérémonie, mais les deux frères doivent faire face à de nombreux imprévus. De son côté, Rebecca tente d’aider au mieux sa fille lors de cette journée particulière. Après avoir appris que sa mère renonçait à ses droits parentaux, Deja se montre de plus en plus agressive envers Randall et Beth.



Saison 3 – épisode 1 : Soirée mémorable

Les triplés s’apprêtent à fêter leurs 38 ans. Kate et Toby, mariés depuis peu, essaient d’avoir un enfant, mais les médecins sont sceptiques. Kevin se rapproche de Zoe, la cousine de Beth, qui se doute de quelque chose…

Saison 3 – épisode 2 : Indiscrétions

La famille Pearson, installée dans un logement temporaire, peine à tourner la page après la mort tragique de Jack. Rebecca se sent terriblement coupable. Kevin et Kate sabotent leurs chances par l’alcool et la nourriture. Témoin de la dépression de ses proches, Randall essaie de prendre les choses en main…

Suite et fin de la saison 2 et début de la saison 3 de « This Is Us », c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

