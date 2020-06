3.7 ( 3 )



Fête de la musique : Angèle est l’artiste francophone la plus populaire sur le web. Crise Covid-19 oblige, la fête de musique de 2020 ne ressemble pas aux années précédentes. Cette année, on la fête plutôt chez soi ! L’occasion pour SEMrush, spécialiste du marketing digital, de s’intéresser aux artistes francophones et aux plateformes de streaming musical les plus populaires auprès des internautes Français. And the winner is…



Méthodologie : pour chaque mot-clé, SEMrush comptabilise les recherches effectuées sur Google.fr d’avril 2019 à avril 2020

.

Angèle, artiste francophone la plus populaire sur le web

Sans conteste, Angèle est l’artiste francophone des 12 derniers mois sur le web, avec 535 583 recherches mensuelles en moyenne entre avril 2019 et avril 2020. Elle devance une autre artiste féminine, Aya Nakamura (429 417). Booba (372 333) complète le podium des artistes francophones les plus populaires sur Google.fr.



Top 20 des artistes francophones sur le web

Angèle – 535 583

Aya Nakamura – 429 417

Booba – 372 333

Soprano – 339 000

Jul – 311 417

Patrick Bruel – 271 250

Nekfeu – 268 167

PNL – 248 417

Clara Luciani – 239 083

Marc Lavoine – 228 250

Vitaa – 215 875

Jenifer – 204 833

Bilal Hassani – 203 042

M.Pokora – 200 083

Louane – 197 500

Ninho – 194 333

Dadju – 191 208

Lara Fabian – 190 708

Renaud – 175 958

Maitre Gims – 170 083

Mais si l’on prend en compte uniquement le mois d’avril, lequel a été un mois entier de confinement, le podium change. Les trois « artistes du confinement » enregistrent 368 000 recherches sur le web en avril (l’outil SEMrush réalise un arrondi au mois) : si Angèle reste au top, elle doit partager l’affiche avec Jul et la révélation de « Validé » : Hatik.

A noter que Ninho, l’artiste le plus écouté de 2019 sur les plateformes de streaming, n’est que le 16e artiste francophone le plus recherché sur le web par les internautes Français avec 194 333 recherches mensuelles en moyenne entre avril 2019 et avril 2020. Les mois de confinement lui ont été profitables avec 368 000 recherches en mars et 246 000 recherches en avril.

Deezer, le Français roi du streaming sur tous les plans

Qu’en est-il justement des plateformes de streaming ? Qu’il s’agisse des recherches Google ou du trafic sur le site web, Deezer est le maitre incontesté des plateformes de streaming.

Avec 7 657 707 visiteurs mensuels en moyenne ou 1 165 000 recherches mensuelles sur Google en moyenne entre mai 2019 et mai 2020, Deezer devance Spotify (7 483 088 visiteurs / 829 760 recherches), Soundcloud (7 360 072 visiteurs / 381 667 recherches) ou Youtube Music (1 247 847 visiteurs / 566 000 recherches), meilleur que Soundcloud sur les recherches mensuelles Google.

Bonus : durant le confinement, on apprend la guitare et on perfectionne son piano

Pour bon nombre d’entre nous, le confinement a été propice à l’apprentissage d’un instrument. Ainsi, au mois d’avril, piano et guitare ont été plébiscités par les internautes Français. Mais de différentes manières.

Au mois d’avril, les recherches en lien avec les « partitions de piano » ont explosé : 40 500 recherches sur Google alors que les recherches mensuelles en moyenne sur 1 an s’élèvent à 24 167 (+68%). Mais si l’on regarde les « cours de… », c’est la guitare qui tire son épingle du jeu avec 9 900 requêtes de la part des internautes Français sur Google en avril (contre 6 600 pour le piano).

