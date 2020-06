Un si grand soleil en avance : Claire retrouve son petit frère (résumé + vidéo épisode n°420 du 19 juin 2020)

5 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Joli moment ce soir dans votre épisode inédit du feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, Claire et Florent reçoivent à dîner Victor et Adèle, avec leur bébé.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 420

Victor et Adèle viennent dîner chez Claire et Florent. Claire retrouve son petit frère, Olivier, et on peut dire qu’elle en est totalement gaga ! Claire le prend dans ses bras et Victor lui rappelle qu’ils sont là aussi ! Claire explique avec humour à Olivier que son papa est jaloux… Le bébé attrape les cheveux de sa grande soeur pour les mettre à la bouche.

Et alors que rien ne se passe comme Élise l’espérait, Quentin se retrouve dépassé par les événements. Pendant ce temps, Manu ne compte pas se laisser berner.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 19 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

